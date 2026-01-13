La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un pubblico esercizio a Faenza, a seguito di un provvedimento adottato dal Questore di Ravenna per gravi motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La sospensione della licenza, con conseguente chiusura dell’attività per cinque giorni, è stata eseguita nella giornata del 13 gennaio 2026 ed è scaturita da un’articolata attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di ripetute criticità riscontrate all’interno del locale. Nei mesi precedenti, durante i controlli effettuati dalla Polizia di Stato, è emerso come il pubblico esercizio fosse frequentato in più occasioni da persone pregiudicate e fosse divenuto teatro di risse e liti, una delle quali ha richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118.

Alla luce delle gravi situazioni venutesi a creare, ritenute tali da mettere in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha quindi disposto la sospensione della licenza, stabilendo la chiusura del locale per un periodo di cinque giorni.