Nella giornata di martedì 18 marzo, la giuria si è riunita per selezionare circa 100 espositori italiani che parteciperanno a Made in Italy. Il primo fine settimana di settembre, sabato 6 e domenica 7, le principali piazze di Faenza ospiteranno la quarta edizione della mostra-mercato dedicata alla migliore produzione ceramica del nostro Paese.

Gli espositori scelti provengono da molte regioni d’Italia: Sicilia, Sardegna, Triveneto, Lombardia, Piemonte, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania e, naturalmente, Emilia-Romagna e presenteranno una panoramica contemporanea dell’artigianato artistico, del design, dei complementi d’arredo e degli oggetti per la casa.

Dopo il grande successo delle prime edizioni, Made in Italy è ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario culturale faentino. Con cadenza biennale, alternandosi ad Argillà Italia, la manifestazione rappresenta un’importante vetrina commerciale per ceramisti e botteghe artigiane. Il format, consolidato nel tempo, è inoltre particolarmente apprezzato sia dai faentini che dai visitatori provenienti da altre regioni, che raggiungono la città appositamente per l’evento, generando un significativo flusso turistico con ricadute positive per le attività locali.

Nata nel 2020 come iniziativa straordinaria a sostegno dell’artigianato ceramico italiano durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, Made in Italy ha confermato la sua importanza anche nell’edizione 2023, contribuendo alla ripresa del settore ceramico nel centro storico faentino. Alla quarta edizione parteciperanno una trentina di botteghe della città, un comparto duramente colpito dalle alluvioni dello scorso maggio.

Colori e forme della tradizione, ceramica di design, oggetti per la casa e per la tavola, gioielli, piccole sculture e opere d’arte: la mostra-mercato Made in Italy offre una narrazione visiva delle produzioni ceramiche uniche, “realizzate a mano in Italia”, come suggerisce il titolo stesso della manifestazione. Come nelle edizioni precedenti, la mostra-mercato sarà arricchita da eventi e mostre collaterali, offrendo ai visitatori un fine settimana di immersione totale nella ceramica italiana, tra tradizione artigianale, arte e design contemporaneo.

Per l’edizione 2025, gli espositori sono stati selezionati da una commissione composta da Benedetta Diamanti, Dirigente dell’Area Cultura Turismo e Politiche Internazionali del Comune di Faenza, Claudia Casali, Direttrice del MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, e Viola Emaldi, storica dell’arte e curatrice.

La quarta edizione di Made in Italy – spiega il sindaco Massimo Isola – sarà un evento di grande importanza. Fin dalla sua nascita, nei mesi dell’emergenza Covid, abbiamo dovuto affrontare situazioni difficili. Tuttavia, edizione dopo edizione, la manifestazione si è rafforzata e consolidata, diventando un punto di riferimento nel calendario italiano del mondo della ceramica. Anche quest’anno sono stati selezionati circa cento ceramisti provenienti da tutta Italia, con una forte rappresentanza di quasi tutte le regioni. La partecipazione faentina è di altissima qualità e l’evento sarà un’occasione per esporre le nuove produzioni degli artigiani italiani in una città candidata a diventare Città Creativa dell’UNESCO nel settore dell’artigianato e dell’arte. Quest’anno, inoltre, la parte degli eventi artistici collaterali sarà potenziata, pur mantenendo il mercato quale elemento chiave della manifestazione. Siamo convinti che, alla luce di questi anni difficili per la nostra città, questa edizione sarà una delle occasioni per rimanere uniti come comunità e mostrare all’esterno la nostra grande capacità di resilienza, come riconosciuto dalla struttura per la selezione nazionale dell’UNESCO. La ceramica diventa così uno degli strumenti con cui lavoriamo per tenere unita la nostra comunità, dando pertanto a questa edizione di Made in Italy anche un forte valore simbolico”.