In data odierna è stata presentata l’interrogazione di Alessio Grillini di Italia Viva, presso il comune di Faenza.

in un Comunicato Grillini spiega: “Vista la vocazione di questa maggioranza, vista l’importanza che vogliamo dare e stiamo dando al territorio, anche in chiave di percorsi orientati su benessere, sport e natura, è importante concentrarsi subito sull’abbandono di questi rifiuti. E’ noto quanto mi sia battuto nel tempo per le nostre colline e per i nostri sentieri, quanto creda che le nostre colline possano essere valorizzate, e diventare anche un richiamo per un turismo ed una utenza sempre in crescita. La mia interrogazione a rafforzativo di quanto certamente si andrà a mettere in campo per una rapida risoluzione.”

Ecco cosa chiede Italia Viva al comune di Faenza:

“Rifiuti abbandonati perimetro Via Berta/Via Pideura

Premesso che:

E’ notizia di oggi sulla stampa locale quella del ritrovamento di rifiuti abbandonati nelle campagne del faentino

Il perimetro indicato (via Berta via Pideura) è uno dei più amati dagli escursionisti, ed è una zona individuata come strategica per la promozione commerciale del territorio in chiave di turismo proiettato al green ed al welness

Considerato che:

Dalle immagini i rifiuti sembrano molti, ed addirittura abbandonati da diversi anni

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER