Si informa che, in occasione di una processione religiosa, il giorno 9 marzo 2025 dalle ore 17 alle ore 18, sarà istituito il divieto di transito, solo per il tempo necessario per il passaggio, nelle seguenti strade:

Piazza del Popolo

Piazza della Libertà

Corso Matteotti (tra Piazza del Popolo e Via Sant’Agostino)

Corso Europa (tra il civico 73 e il Ponte delle Grazie)

Ponte delle Grazie

Corso Saffi

Corso Garibaldi (tra Piazza San Francesco e Piazza della Libertà)

Corso Mazzini (tra Via Tolosano e Piazza del Popolo)

Il divieto sarà valido solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.