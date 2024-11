Nell’ambito del progetto ‘Bike to work’, è in via di allestimento il cantiere per realizzazione della nuova rampa ciclopedonale e della scala in legno che collegano via Lapi con la via del Carmine/Gioco del Pallone/Mura Torelli e la creazione del percorso ciclopedonale all’interno del parco Bertoni al lato di via Lapi.

Primo step dell’intervento sarà la demolizione del vecchio manufatto per la successiva verifica e controllo delle fondamenta.

La fine lavori è previsto per la fine dell’inverno. Nel frattempo, l’apertura nella parte alta nelle mure di via Mura Gioco del Pallone verrà chiusa e messa in sicurezza.