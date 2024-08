In occasione della manifestazione Argillà Italia 2024, che si terrà a Faenza nei giorni 30, 31 agosto e 1° settembre 2024, si forniscono alcune indicazioni utili per facilitare l’accesso al centro storico.

Da Ravenna: GreenGo Linea Speciale Argillà

Per chi arriva da Nord (A14 – Ravenna), sono consigliati i parcheggi presso il Centro Commerciale Filanda, situato in via della Costituzione. Sarà disponibile un servizio navetta dedicato, denominato GreenGo Linea Speciale Argillà, che collega il Centro Commerciale La Filanda/via della Costituzione con il centro storico. La navetta effettuerà una corsa ogni 15 minuti con i seguenti orari: venerdì 30 agosto dalle 15:30 alle 22:00, sabato 31 agosto dalle 10:00 alle 22:00 e domenica 1° settembre dalle 10:00 alle 20:00.

Da Imola: GreenGo Linea A

Per chi proviene da Ovest (Bologna-Imola), si consiglia di parcheggiare presso Piazzale Pancrazi, il Centro Fieristico di via Risorgimento o presso il PalaCattani in via Graziola (piazzale Mario Tambini). Anche in questo caso, sarà attivo un servizio navetta, la GreenGo Linea A, che collegherà Piazzale Pancrazi con il Palazzo delle Esposizioni. La navetta avrà una frequenza di una corsa ogni 10 minuti e sarà operativa venerdì 30 agosto dalle 07:30 alle 10:00 e dalle 12:00 alle 23:00, sabato 31 agosto dalle 8:30 alle 23:00 e domenica 1° settembre dalle 09:30 alle 21:30.

Da Forlì: GreenGo Linea C

Infine, per chi arriva da Est (Forlì), i parcheggi consigliati sono presso il Centro Commerciale Borgo, in via Fornarina. Il servizio navetta GreenGo Linea C collegherà il Centro Commerciale Borgo con il centro storico con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti. Gli orari della navetta saranno i seguenti: venerdì 30 agosto dalle 07:30 alle 10:00 e dalle 12:00 alle 23:00, sabato 31 agosto dalle 7:30 alle 23:00 e domenica 1° settembre dalle 09:30 alle 21:30.