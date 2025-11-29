Lunedì 1 dicembre alle 14,30, negli spazi del Faventia Sales di Faenza, in via San Giovanni Bosco, si terrà l’incontro “Educazione ambientale, prevenzione di truffe e raggiri”, un appuntamento dedicato ai temi dell’energia sostenibile e della tutela dei consumatori. L’iniziativa vede la collaborazione di Legambiente con l’intervento del professor Giorgio Della Valle, membro del Comitato direttivo del circolo Legambiente Lamone di Faenza, che affronterà il tema delle comunità energetiche e delle aree cittadine più idonee all’installazione di pannelli solari, soffermandosi anche sulle possibili truffe commerciali legate al settore e sui principali raggiri legati al mondo dell’energia.

All’incontro interverranno anche la responsabile sportello e progetti di Federconsumatori per il territorio ravennate, Cinzia Delfino, e l’avvocato Dario Bonetti, professionista con lunga esperienza nel Codice del consumo, che relazioneranno su ciò che avviene sul territorio ravennate in materia di truffe su energia, telefonia, banche di cui sono vittime soprattutto gli anziani. Saranno presenti inoltre collaboratori storici dell’associazione, tra cui Vincenzo Fuschini. Non mancheranno i saluti istituzionali del presidente di Federconsumatori Ravenna, Alberto Mazzoni.

L’appuntamento è promosso da Federconsumatori Ravenna, Spi Cgil – lega di Faenza e circolo Legambiente Lamone Faenza, e rientra nel progetto “Consapevolezza e futuro”, finanziato ai sensi della legge 4/2017 – annualità 2025.