Prenderà il via il 20 marzo alle 18.00 presso Faventia Sales (Via San Giovanni Bosco 1, Faenza) il primo laboratorio del percorso partecipativo dedicato alla realizzazione del Biciplan di Faenza, un’iniziativa volta a coinvolgere attivamente i cittadini nella definizione del piano della mobilità ciclabile della città. L’incontro, intitolato “Percorso Partecipativo Biciplan: scenari di piano per la città ciclabile”, sarà incentrato sull’analisi qualitativa della rete ciclabile esistente. Attraverso un metodo inclusivo e partecipativo, i partecipanti saranno invitati a condividere la loro esperienza e a individuare le principali criticità e potenzialità delle infrastrutture ciclabili. Il laboratorio si aprirà alle 18:00 con una introduzione al percorso partecipativo e agli obiettivi del Biciplan. Seguirà un lavoro in gruppi per un’analisi qualitativa della rete ciclabile. L’incontro si concluderà con la restituzione degli esiti del lavoro e un confronto collettivo.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un ciclo di quattro laboratori partecipativi finalizzati a costruire una visione condivisa del sistema ciclabile cittadino e a individuare interventi prioritari per la sua implementazione. I successivi incontri, previsti per il 10 aprile, il 15 maggio e il 23 maggio, sempre alle 18.00 a Faventia Sales, approfondiranno rispettivamente lo stato di fatto della rete, i luoghi chiave da potenziare e le strategie di comunicazione e di educazione alla mobilità sostenibile.

A seguire, prenderà avvio un nuovo ciclo di incontri dedicato alla co-progettazione di un intervento sperimentale su un tratto specifico della rete ciclabile. Il percorso, focalizzato su Via Fratelli Rosselli, offrirà ai partecipanti l’opportunità di immaginare e progettare soluzioni per rendere la strada più sicura, accessibile e attrattiva per i ciclisti. Gli appuntamenti si terranno il 17, 24 e 31 maggio presso il Centro Sociale Borgo e saranno dedicati alla mappatura dell’area, alla definizione degli elementi chiave per una ciclabile di qualità e alla progettazione condivisa di interventi sperimentali.

Il percorso partecipativo Biciplan rappresenta un’opportunità concreta per tutti i cittadini di Faenza di contribuire in modo attivo alla trasformazione della città in chiave ciclabile, favorendo una mobilità sostenibile e inclusiva. Gli esiti dei laboratori saranno presentati negli eventi conclusivi previsti per il 13 e 14 giugno 2025.

La partecipazione è aperta a tutti e tutte, senza necessità di prenotazione o iscrizione. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Comune di Faenza (https://www.comune.faenza.ra.it/progetti/biciplan) o contattare gli organizzatori del percorso partecipativo (mobilita@romagnafaentina.it).