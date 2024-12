Venerdì 20 dicembre 2025 alle ore 17.00, in presenza del Sindaco di Faenza, Massimo Isola verrà inaugurata presso la Galleria Comunale di Faenza (ex Molinella) la mostra Nevio Bedeschi: Pittura Sociale, omaggio che, attraverso la Scuola Comunale d’arte Minardi, il Comune di Faenza vuole tributare al grande Maestro faentino scomparso alcuni mesi fa.

Oltre che pittore noto in contesti internazionali, Nevio Bedeschi è stato una figura amatissima nella città manfreda anche per merito del proprio ruolo di docente di disegno e storia dell’arte al Liceo Scientifico, che gli ha permesso di tracciare un solco indelebile nella memoria di centinaia di studenti.

Il titolo della mostra si riferisce all’identità che Bedeschi ha impresso a tutto il proprio lavoro pittorico, sintetizzato per sommi capi in questo allestimento; dopo gli esordi astratto- informali, in un arco di circa settant’anni di lavoro l’artista ha sempre proposto un personale linguaggio espressivo ricco di simbologie e di elementi trasfigurativi della realtà visibile, spesso intrecciata ad altri scenari scaturiti dalla storia o dalla cronaca del proprio tempo.

Il grande, eccezionale lavoro su tela di 25 metri di lunghezza che abbiamo scelto come fulcro di questa esposizione è una rappresentazione perfetta dell’intensità e della coerenza con le quali l’artista sceglie di votare il virtuosismo tecnico alla presenza umana, alle dinamiche sociali.

Scrive Raffaele De Grada nel 1984, proprio nel periodo di realizzazione del grande lavoro qui esposto: Bedeschi manifesta la propria sensibilità individuale nel prendere atto dei fenomeni sociali. Un animale, una scena di figure, disegnate in modo chiaramente figurativo, sono sezionate, riportate in quadrati, in strisce per dare il senso della frammentarietà del tempo, del rapporto difficile tra la visione obiettiva e quella della memoria, di storia della compresenza dell’arcaico e dell’attuale, delle figure egizie e dei giovani che manifestano…

Una coerenza poetica, dunque, che fa di Nevio – come lo chiamavano con affetto quasi tutti i suoi ex studenti – una figura molto nitida nel panorama della pittura italiana del secondo dopoguerra e che merita senz’altro una prossima, più ampia e minuziosa osservazione.

Inaugurazione: Venerdì 20 dicembre, Ore 17.00

Galleria Comunale d’Arte di Faenza, Voltone della Molinella, 1

dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Orari di apertura: Martedì, giovedì, sabato: ore 10.30 – 12.30, 16 – 19

Mercoledì, venerdì, domenica: ore 16 – 19

Domenica 5 gennaio 2025: ore 10.00 – 13.00, 15.00 – 23.00

Lunedì 6 gennaio 2025: ore 10,30 – 12,30, 16.00 – 19.00