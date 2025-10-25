Nella giornata di oggi, sabato 25 ottobre, si è tenuta l’inaugurazione del Parco Azzurro di via Paolo Galli a Faenza, a seguito del completamento degli interventi di rigenerazione e manutenzione straordinaria che hanno trasformato l’area in uno spazio moderno e inclusivo, destinato al gioco, all’attività sportiva e alla socialità. L’area verde, situata tra via Fratelli Rosselli e via Testi, è stata formalmente restituita alla cittadinanza, sebbene sia stata una delle zone più gravemente colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, che avevano sommerso la zona con acque e fango, compromettendo il campetto da basket e le attrezzature ludiche. La serie degli interventi è stata coordinata dall’Area Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina – Servizio Manutenzione del Verde Faenza e rientra in un progetto di rivitalizzazione promosso dal Comune nell’ambito del Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno, dedicato alla sicurezza urbana, con l’obiettivo primario di contrastare il degrado e l’incremento della sicurezza, trasformando l’area in un luogo maggiormente vissuto e promotore di relazioni positive; si voleva che questo intervento rappresentasse un chiaro messaggio di speranza e di ricostruzione, offrendo un valore aggiunto rispetto al passato.

L’investimento complessivo per le due fasi di intervento ammonta a 48.900,59 euro per la rigenerazione urbana e circa 39.000 euro per la manutenzione straordinaria post-alluvione, per un totale di circa 87.900 euro, tra finanziamenti statali, donazioni private e fondi per la ricostruzione. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, l’investimento di 48.900,59 euro ha consentito l’installazione di nuove attrezzature ludiche per diverse fasce d’età, come giochi a molla, pannelli interattivi, una casetta in legno e un castello con torri, ponti e scivoli, oltre ad attrezzi ginnici per l’attività sportiva all’aperto, quest’ultima un’implementazione volta ad arricchire il parco e il suo valore aggiunto. I lavori, eseguiti dalla ditta Holzhof, sono stati completati con la posa di nuovi arredi urbani, tra cui panchine e cestini. La fase di manutenzione straordinaria, supportata da circa 39.000 euro, ha permesso il completo ripristino delle superfici sportive danneggiate, con la realizzazione di nuovi manti sintetici impermeabili, segnature regolamentari, e la sostituzione delle attrezzature con pali e canestri in acciaio zincato dotati di protezioni antitrauma; il campo è stato migliorato a livello qualitativo per offrire un servizio ottimale, e le collinette ripristinate fungono anche da piccole tribune naturali per il pubblico. Le opere, affidate alla ditta Olimpia Costruzioni, hanno permesso di rendere l’area pienamente agibile e sicura, con l’ulteriore ripristino e ampliamento degli stradelli ciclopedonali per migliorarne la fruibilità.

Il Parco Azzurro assume così una nuova vocazione intergenerazionale, luogo di coesione sociale e di sicurezza partecipata, un bene comune che si intende sia utilizzato al massimo dalla collettività e da persone di tutte le età.

Il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, durante la cerimonia ha sottolineato la rilevanza strategica dell’intervento, inquadrandolo nel più ampio percorso di ricostruzione post-alluvione e rigenerazione urbana del territorio comunale. Il primo cittadino ha evidenziato che l’obiettivo non è stato la mera riqualificazione, ma la rigenerazione, intesa come la ricostruzione di un luogo con nuovi contenuti e funzionalità, più performanti e rispondenti alle attuali esigenze della comunità. Isola ha anche annunciato la prossima restituzione alla città delle strutture sociali “La Rondine” e “Il Faro”, nei locali all’interno dell’area verde, anch’esse colpite, le quali contribuiranno a rafforzare l’integrazione sociale del quartiere. Il Sindaco ha sottolineato il valore intergenerazionale del nuovo Parco Azzurro, concepito per favorire la condivisione di esperienze tra diverse fasce d’età, elemento cruciale per contrastare le fragilità sociali contemporanee. L’efficacia del progetto è stata resa possibile dalla fondamentale collaborazione tra risorse pubbliche e private, un mix di fondi ministeriali (per sicurezza e alluvione), risorse comunali e contributi di realtà private come Assoverde e Coop Alleanza 3.0.

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione oltre al Sindaco Massimo Isola, anche i componenti della Giunta comunale, della presidente del consiglio comunale Maria Luisa Martinez, del consigliere regionale Niccolò Bosi, della Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrizia Barchi e delle associazioni Academy Raggisolaris e A.S.D. Disabili Faenza, che hanno animato la giornata con dimostrazioni sportive sul campo rinnovato. L’iniziativa si è conclusa con una merenda offerta da Coop Alleanza 3.0, a sottolineare lo spirito di comunità che accompagna il progetto.