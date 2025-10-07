Faenza in un giorno: nuovo esperimento di video collettivo per raccontare la città

Torna il progetto “Faenza in un giorno” , il progetto di video collettivo per raccontare una giornata tipo dei faentini. Una prima edizione del progetto venne proposta nel 2022 da Axat e Kairos. Ricalca l’idea di “Life in a day – La vita in un giorno”, film documentario prodotto dai fratelli Ridley e Tony Scott, nato come esperimento globale per la creazione del più grande lungometraggio generato dagli utenti di YouTube. Nel 2012 l’esperimento è stato replicato unicamente per la Gran Bretagna e due anni dopo per l’Italia, con la regia di Gabriele Salvatores. Il giorno scelto da raccontare per la seconda edizione faentina è il 10 ottobre.