In occasione della quarta edizione della manifestazione “Faenza in un bicchiere”, tenutasi sabato 18 ottobre e organizzata dal Consorzio Faenza C’entro, per la prima volta docenti e studenti dell’istituto professionale “Persolino – Strocchi” di Faenza hanno presenziato con uno stand di prodotti dell’azienda agraria della scuola in Piazza del Popolo.

L’evento nasce con lo scopo di valorizzare la produzione vitivinicola del territorio faentino, trasformando il centro storico in un percorso tematico con il coinvolgimento di produttori locali, e, a partire dalle ore 17, i visitatori hanno potuto degustare una ricca selezione di vini bianchi e rossi, che comprendeva i passiti DOGC Albana “50 primavere” e il rinomato “Ultimo giorno di scuola”, il passito rosso “Amabile”, il vino bianco IGP “Lanzesa”, ottenuto dalla vinificazione dell’uva autoctona Lanzèsa di cui la cantina didattica di Persolino è unica produttrice, o ancora i centesimini “Rosso di Nero” e “Gentil Rosè”, primo vino rosato prodotto all’interno della scuola dall’uvaggio Malvasia e Malbo gentile.

Gli studenti hanno ricoperto un ruolo da protagonisti, occupandosi dell’allestimento dello stand e dell’accoglienza, a cui hanno potuto descrivere le proprietà dei vini selezionati: una grande occasione per loro di apprendimento pratico nella relazione con il pubblico e con gli altri produttori.

Grande affluenza allo stand del Persolino da parte dei visitatori intervenuti alla manifestazione. La partecipazione dell’istituto a questo evento ne testimonia il rilevante coinvolgimento all’interno del tessuto produttivo enologico locale e ha offerto al grande pubblico l’opportunità di constatare l’eccellenza dei suoi prodotti, attestata anche dal conseguimento di numerosi premi e riconoscimenti.