Grande successo per l’edizione 2025 di Faenza in un Bicchiere, l’evento dedicato alla cultura del vino e alle eccellenze enogastronomiche romagnole, che sabato 18 ottobre ha animato Piazza del Popolo con degustazioni, musica e convivialità.

Oltre 1.200 pacchetti venduti e migliaia di ticket degustazione hanno decretato il record di presenze, confermando l’entusiasmo del pubblico per una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso dell’autunno faentino.

Sotto i portici della piazza, 28 cantine del territorio hanno proposto le migliori etichette locali, trasformando il cuore della città in una grande cantina a cielo aperto.

Grande partecipazione anche per la selezione “Albana Dèi”, che ha coinvolto il pubblico in un momento di degustazione e confronto dedicato al vitigno simbolo della Romagna.

I partecipanti hanno potuto assaggiare i campioni finalisti e contribuire alla classifica votando i tre migliori Albana tra quelli degustati, partecipando così alla scelta del miglior Albana dell’anno.

Molto apprezzata anche la collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), che ha curato i Wine Tour guidati gratuiti, accompagnando i visitatori alla scoperta delle cantine presenti e dei vini romagnoli.

L’atmosfera della serata è stata resa ancora più speciale dalla Jam Jazz a cura di Kairòs A.P.S., che ha portato in piazza la sua energia coinvolgente.

Diversi artisti si sono alternati sul palco, contribuendo a creare un sottofondo musicale vivace e raffinato, perfetto per accompagnare le degustazioni e la convivialità dell’evento.

L’iniziativa è stata organizzata dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio del Comune di Faenza e dell’Associazione Italiana Sommelier, il contributo della Banca di Credito Cooperativo e il supporto della Cabina di Regia.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di quest’anno – commenta Claudia Minardi, Presidente del Consorzio Faenza C’entro – oltre 1.200 pacchetti venduti, grande partecipazione alle degustazioni e una piazza viva e festosa. Faenza in un Bicchiere cresce ogni anno e dimostra quanto il nostro territorio sappia esprimere eccellenze e passione autentica.”

Un successo che conferma Faenza in un Bicchiere come uno degli appuntamenti più amati della città, capace di unire vino, musica e convivialità nel segno della Romagna.