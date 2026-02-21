L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rosa Bassi, figura che ha segnato la vita pubblica e culturale del territorio con anni di impegno civile e passione per la comunità.

Eletta in Consiglio comunale nelle consultazioni del 6 maggio 1990 tra le fila del Partito Socialista, ricoprì il ruolo di assessora con deleghe a industria, commercio, artigianato e agricoltura dal 25 luglio 1990 fino alle dimissioni presentate il 18 febbraio 1993.

Oltre all’attività istituzionale, Rosa Bassi viene ricordata con particolare stima per aver promosso l’istituzione del centro sociale di Granarolo e per il costante impegno nella valorizzazione della storia locale, attraverso ricerche e iniziative culturali che hanno coinvolto la comunità faentina.

Il suo contributo alla crescita sociale della frazione rappresenta un’eredità significativa e un esempio di dedizione al bene pubblico che resterà nella memoria della cittadinanza.