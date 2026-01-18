Nella giornata di ieri, sabato 17 gennaio, è venuto a mancare Giovanni Assirelli, figura stimata e conosciuta in città per aver ricoperto, tra l’altro, per diversi anni la carica di presidente del Quartiere Borgo.

Assirelli è stato un instancabile animatore del volontariato locale e anima di storiche iniziative, tra cui il Carnevale di San Lazzaro e della messa per i caduti sulle strade presso la chiesetta sulla via Emilia. Per i residenti del Borgo è poi stato un punto di riferimento fondamentale, capace di affrontare ogni questione con pacatezza, responsabilità e una profonda conoscenza del territorio. Nel suo ruolo istituzionale ha sempre agito con discrezione e umiltà, ponendo l’ascolto e il servizio alla comunità al di sopra di ogni protagonismo personale.

Il cordoglio del sindaco, Massimo Isola

“La scomparsa di Giovanni Assirelli è una grande perdita per Faenza. Giovanni ha guidato il Quartiere Borgo con saggezza e amore per la sua comunità, rappresentando per anni un legame solido e affidabile tra le istituzioni e i cittadini. Lo ricorderemo per la sua generosità e per quell’impegno silenzioso che ha lasciato un segno profondo nella crescita della nostra città. A nome dell’amministrazione e della cittadinanza, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi cari”.