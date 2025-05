La comunità faentina piange la scomparsa di Antonia Bedronici, spentasi all’età di 74 anni. Da sempre animata da una profonda passione e dedizione per il mondo dell’associazionismo a sostegno della disabilità, Antonia Bedronici ha rappresentato per il territorio un punto di riferimento insostituibile.

Fino agli ultimi giorni, nel suo ruolo di Presidente della Consulta del Volontariato dell’Unione della Romagna Faentina, ha continuato a portare avanti con instancabile impegno i valori di solidarietà e inclusione che hanno costantemente guidato la sua vita. La sua leadership illuminata e la sua profonda umanità hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al rafforzamento del tessuto sociale della nostra comunità.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di quanti l’hanno conosciuta e hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie doti umane e professionali. Antonia Bedronici lascia il marito Paolo e i figli.

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Faenza

“Antonia Bedronici ci ha lasciato questa notte dopo una lunga malattia. Volto storico della cooperazione sociale faentina, per oltre trent’anni ha avuto un ruolo chiave nella costruzione del nostro welfare. Con grande umanità nelle relazioni e lungimiranza nella progettualità, in questi decenni di attività il nostro welfare è cambiato, ha innovato, ha accettato le sfide del tempo nuovo e lei è sempre stata in prima linea, una vera stimolatrice di questi cambiamenti. Da anni guidava con autorevolezza la Consulta, una straordinaria realtà faentina dove il ricco mondo dell’associazionismo convive e si arricchisce reciprocamente”.

I funerali di Antonia Bedronici si svolgeranno martedì 6 maggio alle ore 10 nella chiesa Santa Maria della Pace di Castel Bolognese, cittadina dove risiedeva ultimamente.