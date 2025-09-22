Faenza immagina un nuovo futuro per via Fratelli Rosselli

Per alcune ore di sabato pomeriggio, ciclisti e pedoni si sono rimpossessati di via Fratelli Rosselli, lasciando ai bambini spazio per giocare e agli adulti tempo per immaginare il futuro della strada. In via Fratelli Rosselli infatti il Comune vuole ridefinire la pista ciclabile, oggi piena di pericoli, troppo stretta e in spazi condivisi con gli stessi pedoni. Si è concluso un percorso partecipato che ha portato ad alcune proposte. Il percorso è stata una tappa importante del Biciplan, iniziativa che si è focalizzata sulle esigenze della ciclabilità a Faenza per i prossimi anni.