Anche quest’anno Faenza si prepara ad ospitare una delle più attese manifestazioni di informazione e attualità: il Talk del Post.

La settima edizione di questo appuntamento, organizzato dal giornale online Il Post, ideato e fondato da Luca Sofri e diretto da Francesco Costa, con il patrocinio e contributo del Comune di Faenza, anche quest’anno conferma la durata di tre giorni, con un palco principale nella cornice di Faventia Sales e con due serate di spettacoli al Teatro Masini, per arricchire la proposta culturale. Il Talk del Post è un’occasione per ragionare e capire meglio le cose del presente, quello che succede nel mondo, ma anche un modo per esplorare e ampliare, con il taglio del live journalism, i temi e gli argomenti trattati, ogni giorno sul Post.

Faventia Sales è ormai da anni la casa del Talk, con un palco centrale, nel cortile grande, con la conferma di una platea molto ampia per accogliere più pubblico possibile. Ci saranno anche un corner merchandising con i libri e i gadget del Post e uno spazio libreria.

Gli incontri sul palco grande inizieranno nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, per concludersi nel tardo pomeriggio di domenica 21 settembre, tre giorni intensi in cui giornalisti, giornaliste, scrittori, scrittrici, scienziati, artisti e personalità del mondo della cultura si alterneranno con dialoghi e occasioni di confronto. L’ingresso sarà gratuito nella giornata di venerdì, mentre le giornate di sabato e domenica saranno a pagamento, così come i due spettacoli serali al Teatro Masini, in programma venerdì e sabato. Il programma completo sarà online sul sito del Post dal 4 settembre, giorno in cui sarà possibile acquistare i biglietti.

“Il successo delle scorse edizioni ci ha confermato quanto questo appuntamento sia atteso e apprezzato, soprattutto dalla nostra comunità di abbonati – spiega Claudio Caprara de Il Post – Per questo abbiamo scelto di confermare la formula dei tre giorni, arricchita da alcune novità che renderanno questa edizione ancora più coinvolgente. Faenza rappresenta per noi molto più di una semplice sede: è il cuore pulsante di questo evento, un punto di riferimento con cui negli anni abbiamo costruito un legame solido e autentico. Un sentito ringraziamento va al Comune di Faenza, a Faventia Sales, alle aziende che anche quest’anno hanno deciso di sostenerci, ai nostri partner e ai volontari, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. È grazie a questa sinergia con il territorio che possiamo rinnovare ogni anno un appuntamento che, per molti dei nostri abbonati, è diventato ormai imperdibile.”

Alla tre giorni ci saranno il direttore editoriale Luca Sofri, il direttore Francesco Costa, la vicedirettrice Elena Zacchetti e molti giornalisti e giornaliste del Post, tra cui Luca Misculin, Emanuele Menietti, Alessandra Pellegrini De Luca, Eugenio Cau, Stefano Nazzi (che avrà uno spettacolo e presenterà il suo nuovo libro), Daniele Raineri (con il racconto del suo lavoro), Valerio Valentini, Nicola Ghittoni, Matteo Bordone (che avrà anche un suo libro) e Matteo Caccia (che farà una puntata speciale del suo podcast Orazio). E poi ci saranno, tra gli ospiti, Cecilia Sala (con un suo nuovo lavoro editoriale), Beatrice Mautino, la giornalista scientifica americana Sadie Dingfelder, Francesca Crescentini (Tegamini), Marino Sinibaldi e la short List del Premio Vero (Paola Caridi, Francesca Cicculli, Anna Foa, Antonio Galdo e Stefania Prandi).

Al Teatro Masini, sabato sera, andrà in scena una serata speciale, Altre Indagini. La storia di Enrico Mattei, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cronaca e di storia italiana, in cui Stefano Nazzi e Giulia Balducci guideranno il pubblico in un racconto approfondito e coinvolgente.

Le giornate del Post saranno un’occasione di racconto del presente e di racconto live di alcuni prodotti del giornale che, di anno in anno si arricchiscono, (come la nuova newsletter Outpost di Daniele Raineri che, dal vivo, ci racconterà i suoi viaggi in zone di crisi, come Ci vuole una scienza che avrà come ospite speciale Sadie Dingfelder), ci saranno anche due rassegne stampa speciali, anticipazioni di nuovi podcast e ci sarà un nuovo format di racconto dei reportage del Post.

“Siamo davvero lieti di ospitare per il settimo anno consecutivo Il Talk del Post – dichiara Massimo Isola, Sindaco di Faenza –. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento ormai irrinunciabile per la nostra città, costruito negli anni, anche attraverso periodi difficili come la pandemia e le recenti alluvioni. Nonostante le difficoltà, Faenza ha sempre scelto di investire su iniziative culturali di qualità, che sono diventate parte della nostra quasi-tradizione cittadina. Il Talk del Post è un fiore all’occhiello per Faenza: un evento capace di attrarre un pubblico numeroso e curioso, interessato a confrontarsi su argomenti mai banali, ma di grande attualità e respiro internazionale. Un’occasione preziosa per la nostra comunità e per tutti i partecipanti, che arrivano da ogni parte d’Italia, per riflettere insieme e promuovere la crescita culturale. Siamo particolarmente legati a questo evento perché Faenza condivide da tempo il sistema valoriale che Il Post propone, non solo attraverso il Talk, ma anche con le sue campagne di informazione. Proprio le esperienze difficili che abbiamo vissuto, come le alluvioni, ci hanno insegnato quanto sia importante saper distinguere tra comunicazione e informazione. In quest’ottica anche ‘Il Talk’ ci ha aiutato a fare questo passaggio, aprendoci a una maggiore consapevolezza. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori e a tutte le persone che, con il loro lavoro, contribuiscono a rendere questa tre-giorni un appuntamento di riferimento nel panorama culturale italiano. Anche quest’anno sarà un’edizione interessante, da seguire con grande attenzione”.

“Ospitare il Post Talk in questi spazi per il settimo anno non è solo fare cultura, – è il commento del Presidente di Faventia Sales Luca Cavallari –ma credere e affermare che nel confronto fra i grandi ospiti si possano cogliere suggerimenti e nuove idee su come affrontare le sfide della società, da quelle più lontane e difficili degli scenari di guerra, a quelle locali che interessano direttamente la popolazione. Ecco che il ruolo di Faventia Sales è anche questo: creare spazi di crescita, luoghi di scambio. Continuiamo a farlo anche grazie ai nuovi progetti di rinnovo dei locali del teatro e della chiesa che sono al via proprio in questi giorni. Ringraziamo la redazione del Post perché continua a credere in questo progetto sul territorio, per il territorio”

Tra le conferme di questa edizione la collaborazione, ormai consolidata, con la libreria Moby Dick, che anche quest’anno avrà un’area libreria negli spazi del Talk e un’area food ampliata.

Il programma completo e aggiornato sarà online, sul sito del Post, dal 4 settembre. Biglietti disponibili sempre a partire dal 4 settembre. Informazioni e aggiornamenti su ilpost.it