In vista delle prossime elezioni comunali di primavera, il Partito Socialista Italiano di Faenza avvia una campagna di ascolto rivolta alla cittadinanza. L’iniziativa, intitolata “Dillo ai Socialisti”, partirà martedì 16 dicembre dalle ore 16.30 con un gazebo in Piazza del Popolo.

«I cittadini potranno compilare un questionario per indicare quali dovranno essere, secondo loro, le priorità per Faenza nei prossimi cinque anni» spiegano i promotori dell’iniziativa, Federica Gullotta e Francesco Pitrelli.

«Per noi del PSI è fondamentale ascoltare la comunità per costruire una Faenza più solidale, inclusiva, vivibile e sicura.»

Il gazebo sarà anche un’occasione informale per confrontarsi sul futuro della città. «Oltre al questionario – aggiungono Gullotta e Pitrelli – l’incontro sarà un momento conviviale per parlare della Faenza che vogliamo, accompagnato da un brindisi per lo scambio degli auguri natalizi.»