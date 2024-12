Dopo il successo dello scorso anno, torna a Faenza nel periodo natalizio il Temporary Shop dei prodotti di cosmesi naturale Sirio Naturally diVine. Da sabato 7 dicembre e fino a Natale, sarà aperto un Temporary Shop in via Torricelli 7/a con la vendita diretta dei prodotti Sirio Naturally diVine, la cosmesi naturale made in Faenza prodotto dal Gruppo Randi, realtà internazionale con sede a Faenza.

Polifenoli antiossidanti: il segreto del successo internazionale della cosmesi Sirio per il viso e per il corpo

Adatti alla cura del viso o, più genericamente per tutto il corpo, i cosmetici Sirio sono realizzati con ingredienti naturali, sfruttando le proprietà benefiche dell’uva. Dai suoi estratti principali, come i polifenoli antiossidanti e i principi attivi che stimolano la produzione di collagene e favoriscono il ricambio cellulare, nascono prodotti pensati per il benessere della pelle. Nel Temporary Shop, aperto dal martedì alla domenica dalle 08.30 alle 12.30 (sabato e domenica apertura alle 09.30) e dalle 16.30 alle 19.30, sarà possibile scoprire e acquistare la linea completa di prodotti per viso e corpo, oltre a creare composizioni personalizzate per regali natalizi. All’interno dello shop, inoltre, sarà presente un corner dedicato a Uvoilà, il brand alimentare del Gruppo Randi.

Giovanni Nati (Gruppo Randi): “Un’iniziativa per incontrare con i nostri prodotti naturali cittadini e territorio”

Il commento di Giovanni Nati, terza generazione della famiglia e nel management del Gruppo: “Siamo felici di tornare per il secondo anno con il nostro prodotto nel cuore della città. L’anno scorso l’esperienza è stata particolarmente positiva, abbiamo incontrato molte persone interessate alle proprietà benefiche dei principi attivi dell’uva, ancora troppo poco conosciuti, ma di grande valore per la cura della pelle. Ecco perché per noi, in qualità di azienda produttiva locale, è un onore poterci presentare ai cittadini con un prodotto che sta raccogliendo consensi a livello internazionale. Inoltre, partecipare e contribuire alla vita del centro nel periodo natalizio crediamo essere una delle responsabilità che, come azienda, dobbiamo avere, verso un territorio in cui continuiamo a investire e credere”

Ogni sabato, fino a Natale, un evento con una cantina vinicola del territorio. Si parte il 7 dicembre con Cantina Ancarani

Durante il Temporary Shop l’appuntamento con i prodotti dell’uva raddoppio: ogni sabato, infatti, sarà possibile partecipare a tre eventi di degustazione all’interno dello shop. Si parte sabato 7 dicembre dalle 17.00 alle 20.00, con Cantina Ancarani. Nei successivi sabato 14 e 21 dicembre un produttore diverso si alternerà nel negozio.

Il Gruppo Randi a Faenza: da oltre 50 anni la valorizzazione dei sottoprodotti dell’uva

Sirio-Naturally diVine è un brand del Gruppo Randi, attivo da oltre 50 anni a Faenza, e con sedi anche in Australia, Argentina, Stati Uniti e Spagna, specializzato nella lavorazione dei sottoprodotti dell’industria vinicola. Negli ultimi anni, il Gruppo ha realizzato alcune linee per la vendita diretta al pubblico che si basano sugli stessi principi che hanno guidato l’azienda fin dal principio: attenzione alle materie prime e utilizzo di processi naturali.