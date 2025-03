Faenza, il giorno dopo. Isola: “Intervenire urgentemente a valle della città per aumentare la sicurezza”

Intervista al sindaco di Faenza Massimo Isola la mattina successiva alla nuova giornata di allerta rossa vissuta dalla città. Venerdì 14 marzo era iniziato come una giornata da allerta arancione, senza sostanziale apprensione, ma nel corso della mattinata la situazione meteo è cambiata radicalmente, contrariamente a quanto anticipato dalle previsioni, facendo crescere nei faentini la preoccupazione per nuovi possibili danni. Fortunatamente, invece, il passaggio della piena non ha avuto conseguenze negative per la città.