L’amministrazione comunale di Faenza esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giampaolo “Pape” Gurioli, artista straordinario e figura di spicco del panorama musicale e culturale.

Il sindaco Massimo Isola:

“Pape Gurioli è stato un musicista di immenso talento, un innovatore capace di esplorare nuovi orizzonti sonori con creatività e passione. La sua arte ha lasciato un segno indelebile, non solo nella nostra città, ma anche nel mondo musicale a livello nazionale e internazionale. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutta la comunità musicale ma anche faentina. Legato profondamente a Faenza, anche per il concorso canoro Il Pavone d’Oro per il quale presiedeva la giuria, Pape non è stato solo un grande interprete, ma anche un operatore culturale di primo livello, capace di coinvolgere e ispirare con il suo spirito libero e visionario”.

L’amministrazione si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, con la certezza che la sua musica e il suo ricordo continueranno a vivere nel tempo.