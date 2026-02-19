Il Delegato CONI di Ravenna, prof. Marco Tosi Brandi, insieme alla Scuola Regionale dello Sport del CONI Emilia-Romagna, organizza l’incontro formativo “Safeguarding Focal Point – Modulo 1 di 4”, primo appuntamento di un percorso che sarà proposto in tutte le province della regione. L’iniziativa è rivolta agli operatori delle società sportive del territorio ravennate – dirigenti, tecnici, formatori, istruttori e genitori – che ogni giorno contribuiscono alla crescita educativa e sportiva di centinaia di giovani atleti.

Il progetto si inserisce nel quadro delle nuove linee guida nazionali sulla tutela degli atleti e delle persone vulnerabili, in particolare dei minorenni, all’interno delle organizzazioni sportive. Il modulo introduttivo affronta i principi normativi di riferimento, le responsabilità delle associazioni e le buone pratiche per prevenire, riconoscere e gestire situazioni di rischio come abusi, molestie o discriminazioni. L’obiettivo è formare figure di riferimento – i cosiddetti “focal point” – capaci di garantire ambienti sportivi sicuri e inclusivi.

Per la provincia di Ravenna, l’appuntamento è fissato a Faenza, lunedì 23 febbraio 2026, dalle 18.00 alle 20.00, presso Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1). Gli interessati possono richiedere informazioni e modalità di iscrizione scrivendo a territorio.emiliaromagna@coni.it.

Un’iniziativa che punta a rafforzare la cultura della responsabilità nello sport, promuovendo sicurezza, rispetto e inclusione come valori fondanti dell’attività sportiva sul territorio.