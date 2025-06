Dal Borgo Durbecco alle piazze e ai corsi del centro, Faenza si trasforma ogni martedì in un grande palcoscenico sotto le stelle, dove vivere momenti di socialità, arte, musica e tradizione. La 31ª edizione dei “Martedì d’Estate” conferma lo spirito partecipativo della manifestazione, proponendo un programma ampio e articolato, in grado di incontrare i gusti di un pubblico eterogeneo. Una proposta che intreccia la vivacità del commercio locale con il fermento culturale del territorio.

Organizzata dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e contributo del Comune di Faenza, la manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione della cabina di regia (Ascom Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato) e al sostegno della Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese.

“Un’altra bella e ricca edizione – ha dichiarato il Vicesindaco Andrea Fabbri – dei Martedì d’Estate, un edizione che consolida la tradizione dell’anteprima in Corso Europa, e anche quest’anno coinvolge tante vie del nostro centro storico. Delle serate che diventano occasioni per stare insieme, vivere la nostra città, e fare shopping in piacevoli orari serali.”

Martedì 24 giugno – Borgo Durbecco dalle 19:00 alle 23:00

Piazza Francesco Lanzoni accoglierà alle 19:30 l’inaugurazione della nuova area verde oggetto di importanti lavori di riqualificazione, seguita da tavoli all’aperto a cura di Bar Piramidi e Pizza Casa. Alle 20:00 sfilata-spettacolo “Viaggio nelle emozioni” con Elleffe Hair, Merceria l’Occhiello e Divine Follie. Dalle 21:00 concerto live della scuola Artistation.

Corso Europa ospiterà il mercatino degli hobbisti e l’esibizione di lotta olimpica con C.A. Atletico Faenza.

Il controviale sarà dedicato al divertimento con gonfiabili, giochi in legno e lo spettacolo di Mago Silvestro, il tutto accompagnato dalle delizie del Forno Linea Verde e musica live.

Piazza Fra Saba: cucina romagnola e musica live a cura del Borgo Durbecco.

Martedì 1, 8, 15, 22 luglio – Centro Storico dalle 19:00 alle 23:00

Piazza del Popolo: torna dopo il successo dello scorso anno il mercato vintage e d’antiquariato “Ieri l’Altro”. Nelle prime due serate, iniziative per famiglie con Badiali Pet Shop: laboratori creativi e quiz a premi.

Piazza della Libertà: ogni martedì agrilaboratori con Campagna Amica, dalle api alla ceramica, passando per l’olio e i semi.

Corso Mazzini e via Pistocchi: la via sarà animata dal mercatino olistico “Gioia e Benessere”, laboratori di ceramica presso il caffè della Molinella, tutto il mondo del gioco con attività per grandi e piccini.

Corso Saffi: tanti i giochi di strada e giochi di legno che animeranno il corso con Nonno Banter 57 (1-8 luglio) e con Happy Family (15-22 luglio). Inoltre, per ogni sera esibizioni artistiche e musicali a cura di Claire Gaffa (1-22 luglio) e Mr. Frank (8-15 luglio).

Via Torricelli: salotti, installazioni artistiche, ritratti dal vivo, DJ set, performance ceramiche e incontri a tema con Erboristeria l’Elisir.

Piazza Martiri della Libertà: musica dal vivo, DJ set, e il concerto speciale per i 40 anni di Faenza Rock il 22 luglio con raccolta fondi solidale.

Corso Matteotti: ogni martedì una cena etnica diversa con 19.86 e il mercatino “eMarké d’Estate” tra vintage, riuso creativo e musica.

Corte di Palazzo Graziani: serate con poesia performativa (Poetry Slam a cura di In Bianco), mostre fotografiche, concerti e open mic.

Piazza Nenni (Molinella): il 1 luglio grande finale regionale di Poetry Slam con i migliori performer dell’Emilia-Romagna.

Corso Garibaldi: ogni martedì enoteca all’aperto con degustazioni (Stappami), mercatino dei creativi, sport e una festicciola di strada per famiglie il 1 luglio a cura di M’ama Intern+.