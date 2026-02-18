I colori e la creatività dei ragazzi ora attraversano la città. Si è tenuto oggi pomeriggio il momento conclusivo della settima edizione del concorso di arti visive “La Città del Futuro”, promosso da Viaggi Erbacci e rivolto ai giovani delle associazioni Autismo Faenza.

Il tema scelto per il 2026, “Ogni viaggio è un incontro: l’energia del futuro, la gentilezza del presente”, ha invitato i partecipanti a immaginare la città ideale attraverso il linguaggio del disegno, con un’attenzione particolare al valore del viaggio come esperienza di crescita e relazione. Dopo la premiazione ufficiale avvenuta a fine anno nella Sala Bigari del Comune di Faenza, oggi i ragazzi hanno potuto vedere le proprie opere applicate sulle fiancate del Green-Go Bus, l’autobus 100% elettrico che collega i parcheggi scambiatori al centro storico.

Il mezzo, attivo con due linee urbane (A e C), trasporta gratuitamente circa 1.000 utenti al giorno, contribuendo a ridurre traffico e inquinamento nel cuore della città. Un servizio a impatto zero, sia ambientale che acustico, progettato anche in chiave inclusiva.

La presentazione delle nuove fiancate è stata accompagnata da una foto di gruppo che ha riunito i ragazzi insieme al sindaco di Faenza Massimo Isola, all’assessore Davide Agresti, al presidente di Autismo Faenza Cesare Missiroli, alla presidente di Avis Comunale Faenza Raffaella Poggiolini e a Giorgio Erbacci, presidente del Gruppo Erbacci.

I vincitori dell’edizione 2026, premiati lo scorso dicembre, sono: Matteo Piras, Sofia Timoncini, Livio Palma, Aran Pasi, Luca Giacomini e Massimiliano Emiliani.

Partner consolidato dell’iniziativa si conferma Avis Comunale Faenza, che ha scelto lo spazio pubblicitario sul bus elettrico per promuovere la donazione di sangue, stanziando 1.300 euro. L’intera somma è stata destinata dal Gruppo Erbacci alle famiglie dei ragazzi premiati.

Un progetto che unisce arte, inclusione e sostenibilità, trasformando un mezzo di trasporto urbano in una galleria itinerante capace di raccontare la città del futuro immaginata dai suoi giovani cittadini.