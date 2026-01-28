Faenza, grave incidente in circonvallazione all’altezza di via Marconi

Grave incidente stradale questa mattina lungo la circonvallazione di Faenza, all’altezza del ponte con via Marconi. A provocare lo scontro sarebbe stata una Seat, che procedeva in direzione Forlì, guidata da una donna che, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta. Non è al momento chiaro se all’origine dell’incidente vi siano una distrazione, un malore o altre circostanze. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche una Skoda e una Mazda, che viaggiavano in direzione Castel Bolognese. La conducente della Seat ha riportato conseguenze gravi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso. Illesi, invece, la donna alla guida della Skoda e l’uomo al volante della Mazda. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. La circonvallazione è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dei soccorsi, con conseguenti disagi alla viabilità. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.