Il Comitato Borgo Alluvionato di Faenza sta raccogliendo firme per stimolare l’attuazione del piano speciale contro le alluvioni e per le casse di espansione a monte di Faenza. Oggi il banchetto in piazza del popolo. Si chiede la sicurezza del territorio almeno al 50%. Una raccolta che sta ottenendo grande successo con la partecipazione di aziende e commercianti.