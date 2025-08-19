Tre cittadini georgiani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato del Commissariato di Faenza dopo un furto ai danni di un supermercato, avvenuto nella giornata di ieri durante i controlli straordinari predisposti per il Ferragosto.

I tre uomini, dopo essersi introdotti nell’esercizio commerciale, hanno sottratto numerosi prodotti per un valore di diverse migliaia di euro, tentando poi di allontanarsi a bordo di un’auto. La fuga è stata però interrotta dagli agenti delle Volanti che li hanno intercettati e fermati.

Privi di documenti di identità e impossibilitati a giustificare la provenienza della merce, i sospetti sono stati condotti al Commissariato. Le immagini della videosorveglianza hanno confermato il furto, commesso in concorso tra i tre eludendo i sistemi di sicurezza alle casse.

Arrestati in flagranza per furto con destrezza, i cittadini georgiani – regolari sul territorio e richiedenti protezione internazionale – sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per loro la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

La merce recuperata è stata restituita al supermercato. L’episodio rientra nei servizi di intensificazione della Polizia di Stato a tutela della sicurezza dei cittadini durante il periodo festivo.