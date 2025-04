In via della Rocca a Faenza si è verificata una fuga di gas per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e operatori per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la condotta.

Per consentire l’intervento di ripristino il Comune di Faenza ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità.

Via Giovanni da Oriolo: chiuse tutte le strade collegate in ingresso. Da via Cenni è consentita solo la svolta a sinistra, da piazzetta San Giuliano è consentita solo la svolta a destra.

Via Insorti (tratto da via Campana alla rotonda Lama – Fontanone): consentita solo l’uscita verso destra da via Pola e dalle proprietà private situate nel tratto interessato.

Viale Stradone (tratto dalla rotonda Lama fino all’ingresso/uscita dell’Ospedale): l’accesso all’Ospedale è possibile solo da Viale Stradone in direzione Piazza Fratti / Via Cavour / Rotonda Lama.