Una piccola protesta pacifica volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’indifferenza e sull’inefficienza dei governi riguardo al cambiamento climatico e alle sue conseguenze, prendendo come esempio principale l’alluvione di cui Faenza è stata simbolo. Un centinaio di studenti si sono ritrovati per un corteo nell’ambito dell’iniziativa Fridays For Future, venerdì 11 aprile fra il Parco di Via Calamelli e la Piazza del Popolo.