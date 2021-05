La Diocesi di Faenza-Modigliana e l’Arciconfraternita della Beata Vergine delle Grazie, che quest’anno compie 600 anni di vita, invitano tutta la cittadinanza e i fedeli a partecipare ai Festeggiamenti per la Beata Vergine delle Grazie, Patrona della Città e della Diocesi, che si celebreranno nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Nelle mattinate dei giorni della Novena, l’immagine della Madonna delle Grazie viene portata in visita alle varie case di riposo e strutture sanitarie della città, come segno di preghiera e vicinanza per tutti gli anziani e i malati.

Di seguito viene riportato il programma delle celebrazioni.

Giovedì 6 maggio la Benedizione degli automezzi

Giovedì 6 maggio al parcheggio di piazzale Tambini (PalaCattani) dalle 18 alle 19.30 Sua Eccellenza il Vescovo Mario Toso presiederà la Benedizione degli automezzi.

L’Atto di affidamento venerdì 7 maggio in Cattedrale, prima l’immagine della Madonna delle Grazie percorrerà la città in auto

Venerdì 7 maggio l’immagine della Madonna delle Grazie percorrerà in auto un lungo giro della città (toccherà il territorio di tutte e dieci le parrocchie di Faenza). Un atto simbolico di altissimo valore: Maria che passa tra le nostre case come segno di aiuto, protezione, consolazione e speranza. Il percorso partirà alle 19,15 dalla chiesa di San Domenico e giungerà alle 20,30 in Cattedrale dove monsignor Vescovo presiederà l’atto di affidamento alla Beata Vergine della città e della Diocesi. I fedeli sono invitati ad assistere al passaggio dell’immagine sacra pregando dalle proprie abitazioni senza disporsi o aggregarsi lungo il percorso stabilito.

L’itinerario sarà il seguente: piazza San Domenico, via Martiri Ungheresi, via Tolosano, viale Baccarini, via Laghi, via Medaglie d’Oro, via Oberdan, via Paradiso, via Volpaccino, via Vittorio Veneto, via degli Insorti, via Portisano, via Corbari, via Bordini, via Andrea Costa, via Firenze, viale Marconi, via Batticuccolo, via Argnani, Via Mezzarisa, via Bettisi, via Mazzanti, via Lapi, via Renaccio, corso Europa, via Forlivese, via S. Umiltà, piazza Bologna, via Riccione, via Saviotti, via Fornarina, via Boschi, via Fornarina, via Testi, via F.lli Rosselli, via Lama, via Chiarini, via Filanda vecchia, via Ravegnana, via Puccini, via Gatti, Cavalcavia, via Naviglio, via XX settembre, corso Baccarini, corso Mazzini, piazza della Libertà. Si invitano le persone che abitano in queste vie a ornare porte e finestre.

Sabato 8 maggio la Solennità in Cattedrale presieduta dal vescovo Mario

Sabato 8 maggio alle 10,30 si celebrerà in Cattedrale la Messa pontificale presieduta dal vescovo Mario. Durante la celebrazione saranno ricordati il XXX anniversario di episcopato del Vescovo emerito Sua Eccellenza Mons. Claudio Stagni e il XXV anniversario della morte di Sua Eccellenza Mons. Francesco Tarcisio Bertozzi. Al termine, la Benedizione della città e della Diocesi.

Alle 17, sempre in Cattedrale, rosario e vespri, e alle 18 la Messa presieduta dal Vescovo Mario con offerta dei ceri da parte dei rioni cittadini. Al termine, omaggio floreale alla Madonna nella torre civica.

Domenica 9 maggio la celebrazione per i 600 anni della Arciconfraternita

Domenica 9 alle 15.30, Messa nella chiesa dell’ospedale e preghiera per tutti i malati. Alle 18, Messa in Cattedrale presieduta dal vescovo per i 600 anni dell’Arciconfraternita della Beata Vergine delle Grazie.