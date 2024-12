Sabato 21 dicembre alle ore 10:30, presso il plesso di Faventia Sales in Via San Giovanni Bosco 1, si terrà un evento speciale per celebrare la riapertura completa della Scuola di Musica Sarti, dopo i danni subiti dall’alluvione.

L’occasione sarà arricchita dallo scambio di auguri natalizi, con i saluti istituzionali del Sindaco e una serie di esibizioni musicali curate dalle classi e dal Children’s Music Laboratory.

A conclusione della mattinata, i partecipanti potranno condividere un momento conviviale con il tradizionale brindisi di Natale.

L’evento, organizzato da Faventia Sales in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti e la Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini, sancisce la completa ripresa del complesso dopo l’alluvione del 16 – 17 maggio 2023, oltre che promuovere la cultura musicale e valorizzare l’impegno della comunità.