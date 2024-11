Sabato 30 novembre, il Centro Sociale Laderchi celebra il 26° anniversario dalla sua fondazione con un pomeriggio di festa aperto a tutti. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 15 nei locali al piano terra di Corso Garibaldi 1.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità, si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti dedicati ai soci over 85, un omaggio speciale per Giovanna Amadei, Anna Assirelli, Attilio Augelli, Augusta Babini, Antonia Casadio, Incoronata Corrado, Rina Leoni, Anna Maria Palmisano, Giuseppina Piazza, Elvio Senzani e Salvatore Vallicelli.

A seguire, un ricco rinfresco allieterà i presenti e l’atmosfera si animerà grazie all’esibizione dei ballerini romagnoli del Team Dance Borgo.

Durante il pomeriggio, sarà annunciata anche l’ultima donazione solidale realizzata grazie ai proventi delle attività del centro. Quest’anno, il contributo è stato devoluto a Fiori d’Acciaio, un’associazione faentina che offre sostegno e promuove la prevenzione per le donne colpite da tumore al seno.

Il Centro Sociale Laderchi, situato al piano terra dello storico Palazzo Laderchi tra via XX Settembre e corso Garibaldi, è oggi guidato dalla presidente Carmen Graziani. Dopo le difficoltà affrontate durante la pandemia, che aveva messo a dura prova molte realtà associative, il Centro ha saputo rinnovarsi e tornare a essere un punto di riferimento per tantissime persone del centro storico.

Grazie all’impegno instancabile dei volontari, il Centro Laderchi accoglie i suoi circa 250 soci ogni pomeriggio, proponendo momenti di convivialità e divertimento: dai giovedì sera dedicati al ballo alle gite, feste, lotterie e tante altre iniziative.

Il Centro Laderchi aspetta tutti per festeggiare i suoi 26 anni di attività e di condivisione.