Nelle prime ore di venerdì scorso, la Polizia di Stato di Forlì ha denunciato a piede libero un 33enne residente nel milanese per porto abusivo d’armi.
L’uomo è stato fermato per un controllo dalla Sottosezione autostradale di Forlì al casello di Faenza dell’autostrada A14. Durante la verifica dei documenti, gli agenti hanno notato sotto il sedile un oggetto metallico argentato: si trattava di una pistola a salve “scacciacani”, priva però del tappo rosso di sicurezza.
La successiva ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire anche un coltello con lama appuntita di circa 8 centimetri. Entrambe le armi sono state sequestrate.
Per il 33enne è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi.