Tutto è pronto per la seconda edizione della sfilata di moda “Faenza Fashion Night” giovedì 26 maggio.

Alle 20 e 45 nella bellissima cornice di Piazza del Popolo si terrà la Sfilata di Moda curata da Sabrina Chiarini con il supporto di Ascom Confcommercio Faenza, Studio Tecnico Faenza Uno e con il patrocinio del Comune di Faenza. Durante questa straordinaria e unica serata sfileranno:

Baby Blu, Fabiana Elle, Maison M4, Intima di Sabrina, Dreams, Benetton, La Novità, Profumeria Mirella, Dieci Decimi e tanti altri per una serata all’insegna del commercio Made in Faenza. A presentare la serata ci sarà Riki Bacchini.

Si scenderà dallo scalone monumentale del Municipio per arrivare sul tappeto rosso nel centro della piazza dove saranno allestiti per l’occasione 200 posti a sedere disponibili con prevendita. Inoltre ci sarà anche la possibilità ammirare la sfilata in piedi con richiesta di un contributo, in quanto tutto il ricavato, al netto delle spese vive, sarà completamente devoluto alla Croce Rossa Italiana Comitato di Faenza per iniziative solidali per emergenza umanitaria.

Sarà una serata che vuole valorizzare il centro storico di Faenza e oltre alla sfilata con tante modelle e giovanissimi modelli, ci saranno diversi momenti di spettacolo che renderanno ancora più coinvolgente e divertente l’evento. Ospiti speciali della serata Federica Zani con le sue meravigliose allieve e tanto altro.

Si ringrazia per la collaborazione anche le tante aziende faentine che supportano l’evento:

La Villa Immobiliare, T4 LAB Computer, Uva Dea, Gruppo Erbacci, LATTHE’, Macelleria Faentina, Mail Boxes, Barchi Auto, Stampa Mondo, Offside Sport, Dietro L’angolo, Revolution, Verdissima, Acqua di Luna, CASA+, Salute e Natura, La Vale Visagista, Sabrina Zoli, Fanti, La BCC.

Vi aspettiamo tutti giovedì 26 maggio alle ore 20.45 in Piazza del Popolo per “Faenza Fashion Night”.