C’è grande interesse di pubblico per la mostra sulla bicicletta ‘Faenza, Faïence, biciclette verso il Tour de France’, allestita a Palazzo del Podestà che porta in esposizione le bici dei campioni del ciclismo romagnolo, le loro maglie e tanto altro materiale inedito. L’iniziativa è stata organizzata per accogliere lo storico passaggio della seconda tappa in Italia della 111esima edizione del Tour de France che attraverserà la città e il cuore di Faenza domenica 30 giugno. In esposizione anche una selezione di ‘due ruote’, proveniente dalla collezione privata di Vincenzo Collina, legate al mondo del lavoro e quelle usate nel periodo tra i due conflitti bellici assieme agli elaborati delle scuole dell’infanzia sul tema della bicicletta. La mostra, in appena dieci giorni dall’apertura, è stata visitata da centinaia di appassionati delle ‘due ruote’.

Palazzo del Podestà oltre alla mostra statica ospita anche una serie di eventi legati al tema della bicicletta. Mercoledì 19 giugno (ore 20) sarà la volta della proiezione del docufilm ‘Le Grand Depart’, anticipata da un talk con il regista Stefano Ferrari e il campione Gianni Bugno.

Orari di apertura del Palazzo del Podestà, dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20. Domenica 30 giugno, giorno del passaggio del Tour de France, dalle 9 alle 12. La mostra potrà essere visitata anche dalle scolaresche e dai gruppi dei centri estivi (prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail eventi@romagnafaentina.it), nella fascia oraria 9-12, martedì 18, venerdì 21 e mercoledì 26 giugno.