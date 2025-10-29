La Regione Emilia-Romagna il 17 ottobre ha pubblicato un avviso al pubblico annunciando che Andrea Dovizioso, proponente e gestore del centro motocross 04 Park Monti Coralli, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) postuma, in data 17 settembre 2025, a crossodromo inaugurato.

“Il procedimento è in corso e sono aperte le osservazioni fino al 19 novembre 2025. Questo è il livello di democrazia a Faenza: si apre la partecipazione e la discussione a lavori conclusi” critica Faenza eco-logica.

“Una conferma ulteriore delle nostre denunce. Come Faenza eco-logica, da anni in solitaria cerchiamo di fare chiarezza e chiediamo trasparenza, denunciando l’impatto ambientale di un’opera imponente, destinata a ospitare i campionati mondiali di motocross.

Il crossodromo 04 Park ha bisogno dello screening Via in quanto, come si legge nel sito regionale, rientra nei progetti che comportano ‘Modifiche o estensioni di progetti (…) che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, come piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore’.

Ma questo lo sapevano anche prima, perché quindi questa procedura non è stata fatta fin da subito, come richiede la legge? Perché nessuno ha vigilato e risposto alle nostre richieste?

In Italia, dal 2017, la VIA postuma è permessa dal D. Lgs. 104/2017 che ha riformato il D. Lgs. 152/2006, decreto che fu peraltro molto contestato dalle associazioni ambientaliste nel 2017.

Dovizioso dovrebbe in ogni caso pagare una multa da 35mila a 100mila euro, in quanto, come prescrive la legge, ‘chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro’.

Se poi la VIA risultasse negativa, per legge bisognerebbe ripristinare lo stato dei luoghi. Cosa che, sappiamo tutti, non avverrà”.

Faenza eco-logica chiede conto al Comune: “Oltre ai 4 milioni di fondi PNRR ha aggiunto 200 mila euro per ripristinare una frana, 180 mila euro per illuminazione notturna (tramite debito del Comune di Faenza con Cdp), 650 mila per torre cronometristi, e secondo i progetti deve costruire una nuova strada di accesso. Per tre anni il Comune ha fatto delibere, concesso deroghe ai limiti acustici, permesso lavori su un terreno di sua proprietà che hanno modificato un’intera collina, ha permesso cementificazioni e sbancamenti, lavori che hanno provocato frane, abbattuto alberi. Ha permesso che fossero costruiti paddok, parcheggi e ristoranti senza mai richiedere la verifica di assoggettabilità alla VIA, necessaria per legge prima di iniziare i lavori.

Cosa ha da dire il sindaco Isola che con tanto entusiasmo, insieme ad Andrea Dovizioso e al Ministro Abodi (FdI), hanno inaugurato il campo motocross a maggio 2025?

E la Regione cosa ha da dire? L’Arpae, in sede di conferenza di servizi, nel 2023 aveva scritto che il progetto non era sottoposto a Valsat e quindi non aveva nessuna osservazione sugli impatti ambientali.

Come Faenza Eco-logica faremo le nostre osservazioni (benché postume), facendo notare che ci sono errori colossali nella relazione ambientale redatta dal proponente: leggiamo che i nuovi alberelli piantati compensano tutta la CO2 prodotta dalle moto in corsa e dal traffico indotto (67 tonnellate C02/anno), in realtà questo avverrà, se va bene, tra 50 anni, quando gli alberelli arriveranno a maturità. Non si prende in considerazione che l’impatto acustico si riverbera ben oltre i 150 metri. E tanto altro ancora.”

Faeza eco-logica è pronta ad un’altra diffida: “Siamo sconcertati da quanto accaduto, un fatto davvero gravissimo, sia per l’ambiente sia per la democrazia. Diffidiamo Dovizioso, l’amministrazione comunale, FMI (federazione motociclistica italiana) dal procedere a gare e/o allenamenti, nonché ad ogni altro lavoro o cantiere nel sito, fino alla fine dell’iter della Verifica di assoggettabilità alla VIA”.