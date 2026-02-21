“Come si può promuovere Faenza come meta turistica se i servizi pubblici essenziali risultano inagibili?”. È l’interrogativo posto da Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e da Giovanna Fabbri, responsabile del Forese per FdI Ravenna, in merito alla situazione dei bagni pubblici di via Severoli e via Marescalchi.

Secondo gli esponenti di FdI, le strutture sarebbero attualmente inutilizzabili e in stato di degrado a causa di atti vandalici, con ricadute negative sull’immagine della città.

«È inconcepibile che chi visita la nostra città non possa usufruire dei servizi igienici pubblici più basilari – afferma Monti –. Faenza merita rispetto e attenzione: cittadini e turisti devono poter contare su servizi funzionanti e sicuri. Chiediamo all’amministrazione indicazioni chiare e tempi certi per il ripristino».

Sulla stessa linea Fabbri: «La promozione turistica passa anche dalla cura dei dettagli e dalla manutenzione delle strutture pubbliche. Vedere bagni vandalizzati e chiusi non offre una buona immagine. È necessario intervenire senza ulteriori ritardi».

Fratelli d’Italia sollecita quindi il Comune a fornire un cronoprogramma preciso per il ripristino dei servizi, ritenuti fondamentali per garantire accoglienza e decoro nel centro cittadino.