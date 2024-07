La quarta e ultima prova di Coppa Italia Speed si è disputata nella parete esterna della Up Climbing di Bologna con tutti i migliori a giocarsi una classifica finale non interamente definita. In campo maschile, tra i fortissimi faentini del Centro Sportivo Esercito, Rontini e Fossali, quest’ultimo trasferitosi nella città manfreda per avere vicino il suo allenatore Stanislao Zama, si è inserito il torinese Bulos. La sua precedente classifica non gli ha però permesso di arrivare alla vittoria di Coppa, che è rimasto un affare interno agli atleti dell’Esercito. A spuntarla è stato il più esperto Ludovico Fossali al quale è risultato sufficiente il gradino più basso del podio di giornata per tenere dietro Marco Rontini, argento dietro a Bulos nell’ultima tappa. In gara anche i giallorossi della Istrice Borghi e Ravaglia, che, pur con un’ottima prestazione, non sono riusciti ad approdare alle finali.

Tra le donne, nella sfida felsinea si è riconfermata la lecchese Beatrice Colli davanti a Giulia Randi, altro pilastro dell’Esercito, di stanza a Faenza. Ottimo il terzo posto di Erica Piscopo della Carchidio Strocchi. Classifica finale tutta per la Colli con alle spalle Giulia Randi e Sara Strocchi, quarta assoluta a Bologna. In leggero ritardo di preparazione, Alice Strocchi compagna di Erica, non ha voluto a sua volta mancare all’appuntamento.

La competizione prevedeva anche una categoria giovanile unica, dominata fra le ragazze da Sara Strocchi della Istrice Ravenna, ormai più che una promessa avendo vinto recentemente anche due bronzi nelle ultime gare di Coppa Europa Senior in Austria e Germania.