Faenza. È Gabriele Padovani il candidato sindaco di Fratelli d’Italia

Sarà Gabriele Padovani il candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia alle prossime elezioni di Faenza. Dopo mesi di confronto, si ufficializza quindi l’alleanza fra Area Liberale, la formazione ideata dallo stesso Padovani, e il principale partito del centrodestra, che promette sorprese nella formazione delle liste e per un’eventuale giunta, in caso di vittoria. Profili di alto livello, laici, non iscritti al partito, pronti a mettersi a disposizione in una campagna elettorale, denuncia Fratelli d’Italia, iniziata già con alcune intimidazioni: manifesti imbrattati, che si aggiungono alla sede già vandalizzata quand’era in Piazza del Popolo, e messaggi di minaccia.

Nella conferenza stampa, Fratelli d’Italia, oltre ad anticipare i temi della campagna elettorale, ha spiegato i motivi che hanno portato alla scelta della candidatura di Padovani, sottolineando come gli altri partiti non abbiano optato per un profilo del territorio e, definizione di Roberto Petri, abbiano preferito “un paracadutato senza paracadute”