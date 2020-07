Faenza e Forlì ricordano i 30 anni della legge a tutela della ceramica voluta da Dolcini e Melandri

Un piatto in ceramica per ricordare l’impegno di Alteo Dolcini e del senatore forlivese Leonardo Melandri per arrivare alla legge di tutela della ceramica artistica artigianale, la Legge 188 che quest’anno compie 30 anni e che in questi giorni sta permettendo di inserire 2 milioni di euro per il settore all’interno del Decreto Rilancio varato dal governo dopo la chiusura forzata anche delle attività legate alla ceramica artistica tradizionale.

Il piatto è stato donato oggi da Andrea Dolcini, figlio di Alteo, a Valerio Melandri, figlio di Leonardo e oggi assessore alla cultura del Comune di Forlì. Presenti alla consegna anche il senatore Stefano Collina e Massimo Isola, rispettivamente presidente dell’Associazione Europea e presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, due realtà nate grazie anche alla Legge 188 per tutelare l’intera filiera economica-culturale