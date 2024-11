“L’Istituto tecnico statale Oriani di Faenza svelerà anche quest’anno il suo volto dinamico e innovativo durante gli open day del 16 novembre e del 14 dicembre. L’edizione precedente degli Open Day ha registrato un successo straordinario, con oltre 3.000 visitatori che hanno affollato i laboratori e le aule, a testimonianza del crescente interesse per un’istituzione che da sempre si distingue per la qualità della sua offerta formativa e per la capacità di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. L’Oriani si distingue per la sua ampia gamma di indirizzi, che spaziano dal settore tecnologico, con percorsi come Grafica e Geometri, al settore economico, con opzioni incentrate su Finanza e Marketing, le Relazioni Internazionali, i Sistemi Informatici e il Turismo. A questi si aggiungono i nuovi indirizzi di Biotecnologie sanitarie e Management sportivo, che rispondono alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione e offrono ai giovani l’opportunità di specializzarsi in settori ad alto potenziale. Laboratori all’avanguardia e progetti innovativi realizzati, creano un’atmosfera stimolante e collaborativa permettendo agli studenti di sviluppare competenze pratiche, di sperimentare nuove tecnologie e di affrontare sfide sempre più complesse. L’istituto è molto più di una semplice scuola: è un luogo dove si incontrano studenti, docenti, famiglie e aziende. Grazie a oltre 200 tirocini strutturati e personalizzati, alternanza scuola-lavoro e collaborazioni con il mondo del lavoro, gli studenti hanno la possibilità di entrare in contatto con il mondo professionale e di acquisire un’esperienza concreta. Queste esperienze non solo arricchiscono il loro percorso formativo, ma li rendono più preparati alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Il forte coinvolgimento poi nelle attività didattiche con organizzazioni di eventi e gestione di progetti e nelle iniziative di orientamento, guidando i visitatori durante gli open day, rappresentano la vivacità di un ambiente scolastico votato alla crescita e alla collaborazione. Il successo degli open day è il segno del lavoro congiunto di tutti i componenti della comunità scolastica: docenti, personale ATA, studenti e famiglie. Ognuno contribuisce a creare un’atmosfera accogliente e stimolante, che permette ai visitatori di scoprire le potenzialità dell’istituto e di fare una scelta consapevole per il proprio futuro. La sua capacità di adattarsi alle esigenze del territorio , di innovare la propria offerta formativa e di coinvolgere attivamente gli studenti ne fanno una scuola unica nel suo genere. Gli open day sono un’occasione importante per far conoscere al pubblico le qualità di questa istituzione e per confermare la sua vocazione alla formazione di giovani di successo.”