Come previsto da molti, Faenza vince la Tenzone Argentea, il campionato italiano sbandieratori, organizzato in casa dalla città manfreda, nella cornice di Piazza del Popolo.

Il Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo ha trionfato in tutte le categorie: Singolo, Coppia, Piccola Squadra, Grande Squadra, Musici, Coreografie e, ovviamente, anche nella gara di Combinata, ottenendo così la qualificazione alle fasi finali del Campionato Italiano del prossimo anno, che si disputerà con la nuova formula caratterizzata da qualificazioni e fasi finali.

Nel Singolo e nella Coppia, dove Faenza si è presentata con due partecipanti, il Gruppo del Niballo ha ottenuto il primo e il secondo posto. Bertoni e Rampino hanno dominato il Singolo. Emiliani-Santandrea e Palomba-Rampino hanno svettato nella classifica della Coppia.

Alla Tenzone Aurea di quest’anno, il massimo livello dei campionati italiani, in programma a settembre a Formigine, parteciperanno invece, in rappresentanza di Faenza, come “wild card”, Marco Bertoni nel Singolo e la Coppia Santandrea-Emiliani.

La superiorità di Faenza è stata netta. Nella classifica finale della Combinata, Faenza, col punteggio di 6,80, ha preceduto Borgo Veneto di quasi 25 punti, un abisso. Dietro il 31,4 fatto registrare da Borgo Veneto, il 39,6 del Rione Lama.

Lugo, con Madonna delle Stuoie, ha chiuso invece 18°.

La vittoria di Faenza è stata per molti scontata. Dopo l’estromissione dalla Federazione Italiana Sbandieratori a causa degli ormai noti eventi legati al Mondiale di Calcio in Qatar, Faenza è stata riammessa con una formazione unitaria, il Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo, in grado di rappresentare l’intera città. La riammissione ha però portato Faenza ha dover ricominciare le competizioni nazionali dal rango più basso, la Tenzone Bronzea, vinta lo scorso anno, ottenendo la promozione a quella che potrebbe essere equiparata alla Serie B del campionato sbandieratori. Vincendo quest’anno la Tenzone Argentea, Faenza è tornata ad essere promossa in Serie A.

Tuttavia, dall’anno prossimo, la suddivisione dei tre gironi scomparirà. I Campionati Italiani verranno organizzati con una fase preliminare di qualifiche, da disputarsi in base alla dislocazione geografica delle città, e poi la fase finale conclusiva. Con la vittoria alla Tenzone Argentea, Faenza ha conquistato di diritto l’accesso diretto alla fase finale dell’anno prossimo.