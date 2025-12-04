“La lista civica Faenza Cresce annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla ricandidatura del Sindaco Massimo Isola per il prossimo mandato amministrativo.

Isola ha espresso la sua disponibilità a proseguire la sua esperienza amministrativa durante un incontro molto partecipato svoltosi lunedì scorso, ripercorrendo gli ultimi cinque anni di legislatura, evidenziato il grande lavoro svolta dalla sua giunta.

Indubbio che in questi anni la nostra Città abbia affrontato sfide di portata straordinaria, fra gestione della pandemia e delle sue conseguenze dirette e indirette, finanziamenti di portata eccezionale legati al PNNR, gestione delle emergenze idrogeologiche e la sicurezza territoriale, trovando nella guida del Sindaco Isola un punto di riferimento saldo, competente e costantemente presente.

L’impegno della sua giunta nel ricostruire, innovare e rafforzare il tessuto sociale ed economico di Faenza è stato determinante per avviare un percorso di rinascita che oggi rappresenta un patrimonio condiviso da tutta la comunità e che, per Faenza Cresce, deve proseguire.

La scelta di sostenere Massimo Isola nasce quindi dalla convinzione quanto fatto per la Città negli ultimi cinque anni siano elementi fondamentali per proseguire il cammino iniziato, frutto di un’ampia condivisione di una solida coalizione, fissando determinate priorità e progetti concreti per il futuro sviluppo di Faenza:

● cura del territorio e sicurezza idrogeologica;

● rafforzamento dei servizi alla persona, delle politiche a sostegno delle famiglie (asili nido, sostegno alle genitorialità, ecc..), della sanità territoriale e delle realtà del terzo settore;

● attuazione di studi di fattibilità e progettazione della “circonvallazione nord”, così come la spinta alla realizzazione di “infrastrutture digitali” per famiglie e imprese;

● implementazione del polo universitario faentino, rafforzando la filiera della formazione e dei servizi correlati per rendere il territorio faentino sempre più attraente per le imprese;

Faenza Cresce conferma quindi il proprio impegno a collaborare con rinnovata energia per contribuire alla costruzione di una città sempre più dinamica, inclusiva e proiettata al futuro.

Riteniamo che la continuità amministrativa, unita al consolidamento di un progetto civico forte e radicato, rappresenti oggi la scelta migliore per Faenza.

Per questo saremo al fianco del Sindaco Isola in questa nuova fase, certi che insieme potremo far crescere ancora la nostra comunità.”