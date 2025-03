Faenza Cresce organizza e promuove un confronto di respiro nazionale con la partecipazione di Azione Cattolica, Agesci e Compagnia delle opere.

L’iniziativa di terrà presso le aule di Faventia Sales a Faenza in data venerdì 28 marzo alle ore 20:45. L’incontro, dal titolo “Rigenerare l’Impegno Politico“, sarà un’occasione per riflettere su esperienze e visioni per una comunità più partecipativa. L’evento, promosso da Faenza Cresce con la partecipazione di Agesci, Azione Cattolica, Compagnia delle Opere, vedrà la presenza di relatori di spicco come Alessandro Bracci, vicepresidente nazionale della Compagnia delle Opere, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica, e Francesco Scoppola, presidente del Comitato nazionale Agesci.

L’incontro sarà moderato da Davide Agresti, assessore al Welfare, Europa e Smart City, e vedrà i saluti istituzionali di Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, e Andrea Fabbri, vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico, Centro Storico, Progettazione strategica e Lavori pubblici.

“Rigenerare l’Impegno Politico” si propone come un momento di dialogo e confronto aperto, dove esplorare nuove prospettive per una partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione collettiva sull’importanza dell’impegno politico e sociale, attraverso la condivisione di esperienze concrete e la presentazione di visioni innovative.