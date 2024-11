Minacciava e disturbava da giorni i clienti di un noto supermercato del centro di Faenza. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza ieri pomeriggio lo hanno individuato e arrestato.

Si tratta di un pluripregiudicato di origine senegalese. I militari dell’Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio, transitando per le vie del centro cittadino hanno notato del trambusto provenire dall’ingresso di un supermercato e, una volta intervenuti, si sono ritrovati davanti un uomo che stava minacciando gli avventori e i dipendenti dell’esercizio pubblico che, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di aggredirli con delle tronchesi. I militari dell’Arma però sono riusciti prontamente a disarmare l’uomo e ad ammanettarlo.

Il malfattore quindi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata nei confronti di un dipendente del supermercato ma anche denunciato per il porto di oggetti atti a offendere e ricettazione poiché per spostarsi utilizzava una bicicletta oggetto di furto. L’arrestato, con diversi precedenti penali alle spalle e già destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia in attesa di esecuzione, è stato portato dai Carabinieri presso il Carcere di Ravenna in attesa del processo.