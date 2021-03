È un periodo difficile per la grave situazione sanitaria, un lungo periodo “sospeso” e complicato per i ragazzi, per le famiglie e per la mancanza di socialità e di sport.

I campionati di calcio locali sono ormai sospesi da oltre un anno. Non sappiamo quale situazione ci sarà a settembre, ma l’auspicio è di poter ricominciare a correre ed a divertirsi.

Dobbiamo quindi essere pronti in tutti i “campi” per la ripartenza.

La Sezione A.I.A. di Faenza organizza dal corrente mese un nuovo corso ARBITRI di calcio dedicato a tutte le ragazze e i ragazzi dai 15 anni.

Per presentare le serate, che saranno ovviamente online e GRATUITE sono previsti tre incontri di OPEN DAY (15-19-22 marzo ore 19.30) sempre online su MEET (http://meet.google.com/ckj-hmtw-gfq).

Per tutte le informazioni è attivo il numero della segreteria (366 1381087) e le pagine social della Sezione AIA FAENZA.

Locandina_corso_arbitri_2021