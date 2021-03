Come Faenza Coraggiosa riteniamo irricevibili e incredibilmente strumentali le accuse rivolte da parte del consigliere Grillini nei confronti dell’assessore Bosi.

È inaccettabile, soprattutto in questo momento così drammatico per la nostra comunità, che venga strumentalizzato un argomento come quello del COVID per rivolgere un attacco, con accuse surreali e infondate basate sul fatto che sta facendo il proprio lavoro, ad un assessore impegnato come tutta la giunta in una fase così difficile per Faenza.

Il consigliere Grillini peraltro non si rende conto di tradire la pretestuosità del suo atto politico tirando addirittura in ballo “questioni romane” per giustificare il suo attacco all’assessore dei Cinque Stelle. Per chi siede in consiglio comunale la prima preoccupazione deve essere la propria comunità e non il mettersi giocare con politicismi.

L’attacco del consigliere Grillini arriva in contemporanea agli attacchi del centro destra all’assessora Laghi cui esprimiamo analoga solidarietà. Anche nel suo caso si tratta di attacchi pretestuosi e fondati su chiacchiericcio giornalistico.

Ma se dall’opposizione è normale aspettarsi che faccia l’opposizione, da parte di un consigliere che si considera di maggioranza tutto questo è decisamente surreale e non aiuta a trovare soluzioni all’emergenza che ci troviamo ad affrontare tutti insieme