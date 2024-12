Ieri mattina, durante un posto di controllo su una delle principali arterie cittadine, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un autocarro con targa portoghese, condotto da un autista sudamericano.

Dalle verifiche effettuate sono emerse gravi irregolarità relative ai tempi di guida e di riposo del conducente. L’uomo è stato sanzionato per un importo complessivo superiore a 13.000 euro, che è stato immediatamente saldato dalla ditta di trasporto.

Il mancato rispetto dei tempi di riposo costituisce un grave pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto per i veicoli pesanti. La stanchezza alla guida è una delle principali cause di incidenti stradali con conseguenze spesso drammatiche.