Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Faenza nei Comuni della Romagna Faentina, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza reale e percepita dei cittadini e contrastare in particolare i reati di natura predatoria.

Nel corso delle attività svolte nei giorni scorsi, i militari hanno effettuato 83 controlli a persone, 55 a veicoli e 4 ispezioni a esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento. Durante i posti di controllo sono state inoltre contestate due violazioni per guida sotto l’influenza dell’alcool, con conseguente ritiro delle patenti di guida.

Sul piano dell’attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per evasione, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Nello stesso contesto è stato denunciato un altro soggetto, individuato nel centro storico manfredo pur essendo destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Faenza.

Un ulteriore arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Brisighella, che hanno rintracciato un trentenne di nazionalità marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bologna. L’uomo, ritenuto responsabile di numerosi reati contro il patrimonio, dovrà scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna.

Le operazioni si inseriscono nel solco delle attività già svolte nelle settimane precedenti e che, lo scorso 30 gennaio, avevano portato all’individuazione e al fermo di tre soggetti dell’Est Europa, ritenuti responsabili di furti in abitazione.

L’Arma dei Carabinieri ha fatto sapere che i controlli proseguiranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni, su tutto il territorio di competenza.